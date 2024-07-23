На БелАЭС 26 июля начнется ремонт второго энергоблока

Второй энергоблок БелАЭС 26 июля выведут в первый планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно информации, специалисты проведут детальную диагностику оборудования и технологических систем, в том числе выполнят расширенный контроль металла и сварных соединений оборудования реакторного и турбинного отделений. Мероприятия будут проходить в рамках утвержденных графиков.

«Важной частью предстоящих работ станет замена отработавшего ядерного топлива на свежее - в активную зону реактора будет перезагружено около 25% тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Оно поставлено на станцию и прошло входной контроль», - говорится в сообщении.

К плановому ремонту будут привлечены белорусские и российские организации.

Второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года – суммарно он выработал 9,2 млрд кВтч электроэнергии. В целом с момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока (3 ноября 2020 года) Белорусской атомной станцией произведено 33,1 млрд кВтч электроэнергии.