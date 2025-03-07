Последнее обновление: 07.03.2025 16:54

На Белорусской АЭС пройдет проверка экспертов

Московский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) 2025 года проведет с 10 по 26 марта плановую партнерскую проверку на Белорусской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба БелАЭС.

«Целью проверки является оказание поддержки АЭС в достижении высоких показателей эксплуатации станции, поиске наилучших путей решения производственных проблем, повышения безопасности и надежности атомной электростанции», - говорится в сообщении.

Команда экспертов будет состоять из специалистов России, Китая, Ирана и Болгарии.

Эксперты проведут обходы помещений и оборудования, наблюдения, собеседования с персоналом, в ходе которых будут изучены вопросы эксплуатации АЭС, эффективности организационной структуры, культуры ядерной безопасности, инженерно-технического обеспечения, радиационной безопасности, подготовки персонала и другие важные аспекты эксплуатации АЭС.

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