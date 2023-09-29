На БелАЭС началось комплексное опробование оборудования второго энергоблока

На Белорусской атомной станции (БелАЭС) началось комплексное опробование оборудования второго энергоблока. Соответствующее разрешение накануне выдано Госатомнадзором.

Как сообщает Минэнерго, это завершающий подэтап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. В течение 15 суток он будет работать в непрерывном режиме на номинальной мощности – 100%.

"Комплексное опробование должно подтвердить соответствие технологических систем, основного и вспомогательного оборудования блока проектным характеристикам и требованиям безопасности", - говорится в сообщении.