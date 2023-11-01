Подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС

Приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика 1 ноября 2023 года подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС. Об этом сообщает Минэнерго.

«Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока», - говорится в сообщении.

Утверждается, что к работе приемочной комиссии, в состав которой вошли представители Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, ГПО «Белэнерго», а также представители российских компаний «АСЭ», «Атомстройэкспорт», «Атомтехэнерго», широко привлекались также профильные специалисты, эксперты и ученые.

«Оценка осуществлялась по ключевым направлениям: проверка готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, подготовка персонала, готовность систем безопасности, ядерный надзор и др.», - информирует ведомство.

В настоящее время блок работает на номинальной мощности. С момента его включения в объединенную энергосистему им выработано более 2 млрд кВтч электроэнергии.