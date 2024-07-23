Латвия отправила в Украину партию из 500 дронов

Латвия подготовила для отправки в Украину партию из более 500 беспилотников. Об этом в X (Twitter) сообщил министр обороны балтийской страны Андрюс Спрудс.

Он также опубликовал фотографии, где можно увидеть упакованные коробки с надписью "коалиция дронов".

"Партия из более 500 беспилотников начинает свое путешествие в Украину", – написал Спрудс.

Недавно сообщалось, что Латвия подготовила следующую партию помощи для Украины из 2500 беспилотников, которые предоставят постепенно в течение июля в рамках "коалиции дронов", возглавляемой Латвией.