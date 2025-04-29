Последнее обновление: 29.04.2025 14:55

Латвия направила в Украину очередную партию дронов

Латвия направила в Украину очередную партию из 1,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X (ранее Twitter).

"Еще 1500 боевых дронов направляются из Латвии на Украину. В первой половине года две латвийские компании поставят 12 тысяч беспилотников в рамках коалиции дронов", - написал глава ведомства.

Коалиция по разработке и закупке БПЛА для нужд Украины была создана в 2024 году Великобританией и Латвией. К ней присоединился ряд других стран, в том числе Австралия, Германия, Дания, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Украина, Швеция и Эстония.

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