Последнее обновление: 17.07.2024 16:51

Литва также вводит запрет на въезд автомобилей на белорусских номерах

С 18 июля в Литву перестанут пропускать автомобили с белорусской регистрацией. Об этом сообщает литовская таможня.

«С 00:00 18 июля 2024 года автомобили с белорусскими номерами не будут пропускать на территорию Евросоюза. Прибывшим придется выехать или перерегистрироваться в течение шести месяцев», - говорится в сообщении.

Запрет связан с введением санкций в отношении Беларуси. Он распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя.

До 16 августа на территорию Литвы разрешен ввоз легковых автомобилей, которые не предназначены для продажи и принадлежащих гражданам Беларуси, которые имеют действующую визу или действующее разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, разрешающее въезд в ЕС.

Кроме того, легковые автомобили с белорусскими номерами, находящиеся на территории Евросоюза, в том числе в Литве, должны покинуть ее до 18 января 2025 года (включительно).

При этом «запрет не распространяется на въезд на территорию ЕС, а также Литвы зарегистрированных в Беларуси автомобилей с дипломатическими номерами, если автомобиль необходим для функционирования дипломатических и консульских представительств или международных организаций».

Напомним, с 16 июля автомобили с белорусской регистрацией перестала пропускать Латвия.



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