Владельцы машин с белорусскими номерами смогут въезжать в Литву с визой или ВНЖ еще месяц

Владельцы легковых автомобилей с белорусскими регистрационными номерами, имеющие на руках действительную визу или временный вид на жительство (ВНЖ) в Литве, смогут еще месяц въезжать в балтийскую республику, несмотря на запрет. Об этом в эфире национального радио сообщил замминистра иностранных дел Симонас Шатунас.

"С учетом интенсивного движения граждан наших соседних стран, поездок жителей Беларуси через Литву и Польшу в страны ЕС принято решение о переходном периоде. Он будет длиться месяц", - сказал представитель МИД.

Льготный порядок действует с оговоркой: за рулем зарегистрированного в Беларуси автомобиля должен находиться владелец. При других вариантах в Литву машину не пропустят.

Решение о запрете принято в соответствии с регламентом ЕС. Водители автомобилей с этой регистрацией должны покинуть Литву в течение полугода или перерегистрировать свои транспортные средства.