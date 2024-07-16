Производство сельхозпродукции в Беларуси в I полугодии увеличилось на 10,2%

В I полугодии 2024 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 11,5 млрд рублей и увеличилось по сравнению с первым полугодием 2023 г. в сопоставимых ценах на 10,2%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 11,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 10,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 923,9 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем в первом полугодии 2023 г., молока – 4410,2 тыс. тонн (на 7% больше), яиц получено 1839,8 млн. штук (на 15,3% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,1% молока и 87,5% производства яиц.

На 1 июля 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.

На начало июля в сельхозорганизациях заготовлено кормов из трав 2,6 млн тонн кормовых единиц, что на 36,4% больше, чем на 1 июля 2023 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 8,4 центнера кормовых единиц (на 40% больше).