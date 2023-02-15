Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе выросло на 3,4%

В январе 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1589,5 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем 2022 г. в сопоставимых ценах на 3,4%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1560,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем в январе предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 154,7 тыс. тонн, что на 5,3% больше, чем в январе 2022 г., молока – 665 тыс. тонн (на 3,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 149,8 тыс. тонн и по сравнению с январем 2022 г. увеличилось на 5,9%, молока произведено 655,9 тыс. тонн (на 3,6% больше).

На 1 февраля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.