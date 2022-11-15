Рост сельхозпроизводства в Беларуси за 10 месяцев замедлился до 3,5%

В январе-октябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 29,6 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 3,5%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 23,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1438,8 тыс. тонн, молока – 6601,7 тыс. тонн, яиц получено 2902,9 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,3% молока и 83,8% производства яиц.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 7,8 млн тонн, что на 22,8% больше, чем в 2021 году, средняя урожайность получена 36,1 центнера с одного гектара убранной площади против 30,1 центнера в предыдущем году. Рапса намолочено 897,7 тыс. тонн (на 14,1% больше) при средней урожайности 25,1 центнера (в 2021 году – 21,8 центнера).

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2022 г. накопано картофеля 766,5 тыс. тонн, или 119,4% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 298 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 269 центнеров).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 87,5% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 182,2 тыс. тонн, что на 51,4% больше, чем на 1 ноября 2021 г., при средней урожайности 310 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 250 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 80,4% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 3116,6 тыс. тонн, или 111,8% к соответствующей дате 2021 года, при средней урожайности 421 центнер с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 437 центнеров).

Кукуруза на зерно убрана с 66,5% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 1066,1 тыс. тонн при средней урожайности 68,5 центнера.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1626,4 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 461,7 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 569,1 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 13,4 млн тонн кормовых единиц, или 102,9% к 1 ноября 2021 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 32,3 центнера кормовых единиц, что на 4,2% больше, чем на соответствующую дату 2021 года.