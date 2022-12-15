Сельхозпроизводство в Беларуси за январь-ноябрь выросло на 3,5%

В январе-ноябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 31,4 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 3,5%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 25,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 2,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1583,5 тыс. тонн, молока – 7222,7 тыс. тонн, яиц получено 3177 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,3% молока и 84,7% производства яиц.

На 1 декабря 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 14 млн тонн кормовых единиц, или 103,7% к предыдущему году. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 33,8 центнера кормовых единиц, что на 2,7% больше, чем в 2021 году.