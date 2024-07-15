Солнечная энергетика в Армении достигла 9% внутренней генерации

В январе-мае 2024 года объемы производства солнечных электростанций в Армении, включая автономных производителей, достигли 9% внутренней генерации. Об этом свидетельствуют данные Статистического комитета.

На сегодня потребность страны в электроэнергии составляет около 1200 МВт, что примерно поровну обеспечивается гидроэлектростанциями (23%), теплоэлектростанциями (32%) и Армянской АЭС (36%).

Количество солнечных станций в Армении растет, но их доля в общей выработке электроэнергии пока остается незначительной - чуть больше 4% за первые пять месяцев 2024 года. Однако с учетом электроэнергии, произведенной автономными производителями и переданной в «Электрические сети Армении» или потребленной на месте, объемы генерации солнечных станций достигают примерно 9%.

По данным статистики, стоимость произведенной автономными производителями электроэнергии не учитывается при общем расчете производства. Таким образом, структура производства электроэнергии отличается как по стоимости, так и по объемам в зависимости от типа электростанций.

В Армении действует около 60 лицензированных солнечных электростанций с общей мощностью 204,8 МВт, а более 11 тысяч автономных производителей установили солнечные панели с суммарной мощностью 207,5 МВт.

Общая установленная мощность всех солнечных систем в стране составляет 412,3 МВт, что немного превышает мощность блока Мецаморской атомной электростанции (407,5 МВт). Однако фактическая выработка электроэнергии солнечными станциями часто ниже установленной мощности из-за погодных условий и других факторов.

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян ранее сообщил, что к 2030 году доля солнечной энергии в энергетическом балансе страны составит 15%.

Планируется строительство дополнительных солнечных электростанций мощностью 500 МВт и ветряных электростанций, с целью увеличить общую мощность солнечных и ветряных электростанций до 2000 МВт к 2040 году.