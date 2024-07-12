Четыре страны ЕС намерены разработать крылатые ракеты

Министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши на полях саммита НАТО договорились о совместной разработке вооружений, сообщает Reuters.

Согласно информации, речь идет о крылатых ракетах класса "земля-воздух", способных поражать цели на расстоянии до 500 км.

Эта инициатива направлена на то, чтобы "закрыть пробел в европейских арсеналах, который, как считается, образовался в результате войны России против Украины", отмечает агентство.

Планы касаются вооружения, способного "осуществлять точные удары вглубь территории противника", пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, добавляя, что речь идет о ракетах дальностью более 1000 км.

Однако само заявление о намерении осуществить разработку "выдержано в очень общих тонах", а партнерам еще только предстоит обсудить детали, касающиеся нового оружия, говорится в публикации.