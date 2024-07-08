Орбан хочет закрыть бюджетную дыру спецналогами для банков

Венгерские акции и валюта упали после того, как правительство премьер-министра Виктора Орбана снова прибегло к тактике введения специальных налогов на банки и другие отрасли, чтобы закрыть дыры в бюджете. Об этом сообщает Bloomberg.

Венгрия опубликовала новые данные, свидетельствующие о дальнейшем росте дефицита бюджета. Правительство продолжает бороться с фискальным кризисом даже после повышения целевого показателя дефицита на 2024 год до 4,5% валового внутреннего продукта и замораживания некоторых государственных инвестиций.

Акции OTP Bank Nyrt. упали на 2,3%, а форинт (валюта Венгрии) подешевел на 0,5% по отношению к евро после того, как министр Кабинета министров Гергей Гуляс заявил, что Венгрия добавит налог на операции банков с иностранной валютой и повысит сбор за транзакции. Основной фондовый индекс BUX упал на 1,3%, что стало одним из худших показателей по всему миру в понедельник.

Согласно данным, опубликованным Министерством финансов страны, бюджетный дефицит увеличился на 108 миллиардов форинтов в июне до 2,66 триллиона форинтов ($7,3 млрд) за первые шесть месяцев.

Это больший дефицит, чем правительство изначально планировало на весь год после того, как резко выросли процентные выплаты по долгу.

Министерство обвинило в экономических проблемах негативное влияние войны в соседней Украине, добавив, что оно стремится достичь целевого показателя дефицита в 4,5%.

Чтобы преодолеть дефицит, администрация сохранит текущие уровни налогов на непредвиденные доходы банков, энергетических компаний и компаний с иностранным капиталом, несмотря на предыдущие обещания их снизить. Гуляс заявил, что правительство ожидает получить 400 миллиардов форинтов от объявленных сегодня мер