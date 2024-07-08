Белорусский рубль укрепляется к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 8 июля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,35 копейки или 0,11%, до 3,2120 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,04 копейку или 0,01% до 3,6394 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 678,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,13 копейки или 0,03%, до 4,4016 рубля за 10 юаней при объеме торгов 180,2 млн. юаней.