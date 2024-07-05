Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 июля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,08 копейки или 0,02%, до 3,2125 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,45 копейки или 0,12% до 3,6400 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1240 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,64 копейки или 0,37%, до 4,4058 рубля за 10 юаней при объеме торгов 85,4 млн. юаней.