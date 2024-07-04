Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 4 июля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,33 копейки или 0,1%, до 3,2123 рубля при объеме торгов $1,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,53 копейки или 0,15% до 3,6412 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 2803 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,67 копейки или 0,15%, до 4,3924 рубля за 10 юаней при объеме торгов 55 млн. юаней.