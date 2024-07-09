Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 9 июля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,74 копейки или 0,23%, до 3,2045 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,61 копейку или 0,17% до 3,6489 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1244,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,86 копейки или 0,2%, до 4,3889 рубля за 10 юаней при объеме торгов 159 млн. юаней.