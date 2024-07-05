Лейбористы выиграли выборы в британский парламент

Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака проиграла на досрочных парламентских выборах, большинство голосов получила Лейбористская партия. Таковы предварительные результаты, которые публикует BBC.

Согласно данным на 06:40 по местному времени, лейбористы во главе с Киром Стармером получили 402 места в парламенте, что на 202 больше, чем на прошлых выборах в 2019 году. Между тем, партия Сунака, по предварительным данным, получит лишь 108 мест, это на 237 меньше, чем на предыдущих выборах.

Согласно информации экзитполу, которую публикует BBC, лейбористы получат 410 мест, тогда как консерваторы всего 131.

Действующий британский премьер уже признал поражение на выборах, сказав, что звонил главе лейбористов Стармеру, чтобы поздравить его с победой, цитирует его CNN. Сунак заявил, что британский народ "вынес вердикт".

"Есть чему научиться и о чем подумать, и я беру на себя ответственность за поражение", – сказал он.

Как сообщило агентство Reuters, министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял свое место в парламенте, став самым высоким членом кабинета министров от консерваторов, потерпевшего поражение. Он проиграл лейбористу Эндрю Левину в избирательном округе Велвин Гэтфилд на юге Англии. Левин набрал 19 877 голосов против 16 078 у Шаппса.

Выборы в парламент Великобритании проходили в четверг, 4 июля. Избирательные участки по 650 округам Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии открылись в 07:00 по местному времени. Голосование длилось до 22:00.