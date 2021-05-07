Последнее обновление: 07.05.2021 17:40

В Британии консерваторы выиграли на выборах у лейбористов в одном из округов впервые за 47 лет

Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выиграла на довыборах в городе Хартлпул, который с 1970-х в парламенте неизменно представляли лейбористы.

Кандидат от консерваторов Джилл Мортимер выиграла место в Палате общин в Хартлпуле на северо-востоке Англии с подавляющим большинством, победив кандидата от оппозиционной Лейбористской партии Пола Уильямса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Более половины от общего числа поданных голосов были за Мортимер. Она назвала это "поистине историческим" результатом.

Избирательный округ Хартлпул был сформирован в 1974 году и до четверга там неизменно побеждали кандидаты от лейбористов.

В Британии пристально следили за довыборами в Хартлпуле, так как они отражают расстановку политических сил в целом по стране.

Поддержка Джонсона растет, несмотря на несколько непростых месяцев для премьер-министра, при этом успешная кампания по вакцинации в Великобритании оказалась ключевым фактором.

В четверг также прошли выборы представителей в парламенты Шотландии и Уэльса, а также мэров и местные советы в Англии. Результаты ожидаются в пятницу вечером.

Из-за пандемии коронавируса выборы в 2020 году были отложены.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование