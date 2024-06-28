Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 июня 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,11 копейки или 0,36%, до 3,1735 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,48 копейку или 0,13% до 3,6738 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 545 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,4 копейки или 0,56%, до 4,3412 рубля за 10 юаней при объеме торгов 22,5 млн. юаней.