Австралийская оружейная компания хочет запустить производство в Украине

Австралийская компания Electro Optic Systems рассматривает возможность локализации производства в Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Украины по результатам переговоров с топ-менеджментом компании.

"В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области оборонных технологий и возможности взаимодействия между Украиной и EOS Defence Systems. Кроме того, австралийская сторона выразила желание локализовать производство в Украине", - говорится в сообщении.

Австралийская компания EOS Defence Systems специализируется на технологиях, позволяющих интегрировать системы вооружений в широкий перечень платформ сухопутного и морского использования. В частности, среди продуктов фирмы решения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и наземными целями.

Она работает под слоганом "Никто не убивает дроны, как EOS".

Одним из флагманских продуктов Electro Optic Systems является противодроновый боевой модуль Slinger оборудованный 30-мм автоматической пушкой Bushmaster M230LF. Его, в частности, закупило немецкое правительство для защиты систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украине.

Компания также сотрудничает с L3Harris над подвесами R150, которые тоже используются в Украине на зенитных комплексах VAMPIRE (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment).