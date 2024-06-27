В Беларуси с 1 июля повысится зарплата некоторых работников соцобслуживания

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 38 от 12 июня 2024 года утверждено повышение с 1 июля на 25% надбавки за работу в сфере социального обслуживания.

Как сообщила пресс-служба Минтруда и соцзащиты, увеличение надбавки за работу в сфере социального обслуживания предусмотрено социальным работникам, сиделкам, младшим медицинским сестрам по уходу за больными, няням, санитаркам, сестрам-хозяйкам, поварам - с 90% до 115%, а также уборщикам, дворникам - с 45% до 70%.

Ежемесячное увеличение заработной платы для этих работников составит порядка 63 рубля.

Поскольку размер этой надбавки привязан к базовой ставке (сегодня – 250 рубля), при ее росте этот размер будет соразмерно увеличиваться.

Среднемесячная заработная плата работников сферы социального обслуживания за январь-май 2024 года составила 1226,3 рубля.