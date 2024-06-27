Последнее обновление: 27.06.2024 14:37

В Белавиа заявили про успешное решение вопросов с запчастями для самолетов на фоне санкций

Национальная компания "Белавиа" на фоне западных санкций успешно решает вопросы с запасными частями и комплектующими для самолетов и обеспечивает безопасность полетов. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец в эфире гостелеканала.

"Не раскрываем схемы, конечно, но мы не будем раскрывать схему. Безусловно, для безопасности полетов, для ее обеспечения ничего не поменялось. Мы ставим те же самые запчасти в самолеты, которые ставили там и два, и три, и пять лет назад. Ничего в гаражах изготовленного мы не ставим. Безусловно, это все те же запчасти, компоненты полностью оригинальные", - сказал Чергинец

По его словам, как это удается делать - другой вопрос.

"Насколько нам это стало дороже, насколько изменилась логистика - это другие вопросы. Но для потребителя, для пассажира самое главное - это безопасность, это безопасно на 100%. Ничего в этом плане не поменялось", - отметил гендиректор.

В свою очередь глава департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб также заверил, что ситуация под строгим контролем, в том числе техническое обслуживание.

"У нас хватает комплектующих и запасных частей, запасных инструментов, других. У нас всего этого хватает. На текущий момент мы обеспечим гарантированно те необходимые положенные допуски по авиационной технике, периоды ее эксплуатации, прохождения различных видов технического обслуживания гражданской авиации, так называемые чеки. Это все под строгим контролем", - сказал он.

И хотя сложности есть, но они успешно решаются, заверил чиновник.

Воздушный флот Белавиа насчитывает 13 самолетов, при этом их средний возраст превышает 11 лет, что является хорошим показателем. Авиакомпания в перспективе в условиях санкций планирует увеличивать флот за счет покупки российских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New.



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