В парламенте приняты поправки в законы по вопросам недвижимого имущества

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении поправки в законы по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Поправки направлены на:

развитие государственных информационных систем и ресурсов государственного земельного кадастра, пересмотр механизмов регистрации с учетом экстерриториальности;

внедрение механизмов электронного взаимодействия государственных организаций с иными организациями, нотариусами и гражданами (направление нотариусами электронных копий документов в организацию по государственной регистрации);

устранение пробелов и совершенствование практики правового регулирования регистрации недвижимого имущества (о публичной кадастровой карте, сроки обращения, меры ответственности и т.д.);

урегулирование вопросов перехода права постоянного пользования земельным участком при реорганизации юридического лица либо перехода доли в праве собственности на капитальное строение (квартиру) и земельный участок, защиту интересов граждан РБ по сделкам с земельным участком (запретительные нормы приобретения иностранными гражданами, лицами без гражданства долей в праве на земельный участок).

Отдельной статьей проекта закона также устанавливается, что государственная регистрация в отношении недвижимого имущества, основанием которой являются выданные до вступления в силу проекта закона документы, может осуществляться до 1 января 2030 года.