Последнее обновление: 27.06.2024 14:37

Турция приняла регулирующий криптовалютные операции законопроект

Парламент Турции принял законопроект, регулирующий нормы использования в стране криптовалюты и устанавливающий штрафы за нарушение правил обращения с ней, - от $7,5 тыс. до $182,6 тыс., а также лишение свободы на срок от трех до пяти лет для физических лиц.

Как сообщил телеканал TRT, законопроект был направлен в парламент в мае правящей Партией справедливости и развития и подготовлен с учетом рекомендаций профильных ведомств, в частности департамента по регулированию финансовых рынков Турции.

Именно он, как следует из документа, будет выдавать лицензии в сферах разработки, применения и продажи блокчейн и аналогичных технологий, выпускать, распространять криптовалюту и торговать ей. Все переводы криптовалюты теперь будут регистрироваться.

Владельцами криптовалюты в Турции являются порядка 12 миллионов человек.



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