Болгария лучше других стран готова к введению евро

Болгария — единственная страна, которая соответствует всем критериям, кроме одного, для вступления в еврозону и введению евро. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии.

Отчет охватывает шесть государств-членов, не входящих в зону евро, но которые юридически обязались перейти на евро: Болгарию, Чехию, Венгрию, Польшу, Румынию и Швецию. Дания, которая заключила соглашение об отказе от участия в Маастрихтском договоре, не рассматривается в отчете.

Вступление в зону евро – это открытый и основанный на правилах процесс. Отчет основан на критериях конвергенции, или "Маастрихтских критериях", которые включают стабильность цен, устойчивое состояние государственных финансов, стабильность обменного курса и гармонизацию долгосрочных процентных ставок.

В отчете делается вывод, что шесть государств-членов ЕС, демонстрируют неоднозначные результаты готовности к ведению евро. Ни одно из этих государств-членов в настоящее время не отвечает всем критериям присоединения к зоне евро.

Согласно майскому опросу Евробарометра, 58% респондентов из стран-претендентов на вступление в еврозону выступают за введение евро в своей стране. Поддержка особенно высокая в Румынии (77%) и Венгрии (76%), далее следуют Швеция (55%), Чехия (49%), Болгария (49%) и Польша (47%). Идея перехода на евро набирает популярности в Чехии: плюс 6% по сравнению с прошлогодним опросом.

В Болгарии 71% граждан считает, что евро будет введено в течение пяти лет. В то время как 64% болгар считают, что введение евро повысит цены, 44% (рост на 2%) считают, что введение евро будет иметь положительные последствия для их страны.