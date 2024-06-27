Последнее обновление: 27.06.2024 14:37

Словакия приняла норму по защите расчетов с поставщиком газа от претензий третьих лиц

Словакия вслед за Венгрией приняла норму, защищающую расчеты с поставщиком газа от претензий третьих лиц.

Поставки российского газа в ряд стран Европы оказались в зоне риска из-за стремления компании Uniper перехватить платежи по ним в счет присужденной ей суммы в тяжбе с Газпромом. О риске перехвата платежей за российский газ предупреждала австрийская OMV.

Как сообщил словацкий газовый оператор SPP, парламент республики принял закон, по которому в газотранспортной системе страны не может быть арестован газ крупного поставщика или платежи за него.

Ранее документ, по которому платежи за российский газ могут осуществляться только в адрес ООО "Газпром экспорт", приняла Венгрия.

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