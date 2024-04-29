В 2023 году западные банки заплатили 800 млн евро налогов в России

Крупнейшие западные банки, которые все еще работают в России, уплатили более 800 млн евро налогов в 2023 году, пишет Financial Times.

Семь крупнейших европейских банков по активам в России – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP – сообщили об общей прибыли в более чем 3 млрд евро в 2023 году.

Эти прибыли были втрое больше, чем в 2021 году, и были частично сгенерированы средствами, которые банки не могут вывести из страны.

Скачок доходности привел к тому, что европейские банки уплатили около 800 млн евро налогов по сравнению с 200 млн евро в 2021 году, показывает анализ издания.

Эти налоги, эквивалентные примерно 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета России на 2024 год. Они являются примером того, как иностранные компании, остающиеся в стране, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.

Иностранные кредиторы выиграли не только от более высоких процентных ставок, но и от международных санкций против российских банков. Такие меры лишили конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране.

Более половины налоговых платежей европейских банков в РФ приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, который имеет наибольшее присутствие в России среди иностранных кредиторов.