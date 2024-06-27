Поставки дорогих авто в Россию через третьи страны расследуют в Германии

В офисах нескольких немецких автодилеров в федеральной земле Рейнланд-Пфальц 26 июня прошли обыски.

Прокуратура подозревает их в нарушении санкций на продажу в Россию дорогих автомобилей, пишут немецкие медиа.

По версии следствия, подозреваемые вводили немецкие власти в заблуждение, сообщая, что авто экспортируются в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Турцию. На самом деле, считает прокуратура, они были проданы в Россию.

На данный момент правоохранители расследуют факты продажи 190 автомобилей. 26 июня в офисах автодилеров прошли обыски. Как сообщает прокуратура, в ходе обысков были получены "обширные доказательства", а также арестованы счета на более чем €4,5 миллиона.

В марте 2022 года ЕС запретил продажу предметов роскоши в Россию. Под санкции попали в том числе и автомобили стоимостью более €50 тысяч.