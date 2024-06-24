В Севастополе ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Севастополе из-за произошедшей накануне атаки ВСУ. Это следует из указа главы города Михаила Развожаева.

"Постановляю ввести <...> до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правительства.

Днем в воскресенье ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS. Российская ПВО перехватила четыре ракеты, подрыв пятой в воздухе привел к жертвам среди мирного населения.