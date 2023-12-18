ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ

В Брюсселе утвердили 12-й пакет санкций против России.

"Совет ЕС одобрил сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер", - говорится в распространенном в понедельник заявлении Евросовета.

В документе отмечается, что сами санкции "будут скоро опубликованы" в официальном журнале ЕС.

Меры направлены на то, чтобы нанести "дополнительный урон" России, нацелены на важные сектора российской экономики.

В заявлении указано, что "Европейский Союз продолжит оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется".

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против РФ ужесточает меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, говорится заявлении ЕС.

"Евросовет вводит более строгие правила по соблюдению потолка цен на нефть и пресечению мер для обхода этого ограничения", - сказано в документе.

В частности, согласно заявлению, речь идет об "усилении механизма обмена информацией" для "идентификации судов и юрлиц, использующих обманные способы (обхода потолка цен)".

Кроме того, Евросовет "решил ввести правила по информированию о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы этот процесс был более транспарентным. Особенно это касается случаев с перепродажей танкеров (...)".

Также ЕС вводит запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию, передает Интерфакс.

"ЕС вводит запрет на прямой или непрямой импорт, покупку или трансфер алмазов из России. Запрет касается алмазов из России, алмазов, экспортированных из России, алмазов, перевозимых транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что прямой запрет коснется непромышленных природных и синтетических алмазов, а также алмазных украшений начиная с 1 января 2024 года. Непрямой запрет на алмазы, обработанные в третьих странах, в том числе украшения с алмазами из РФ, будет вводиться поэтапно с 1 марта и будет завершен к 1 сентября 2024 года.

Евросоюз также принял решение расширить запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России, распространив его на любые товары, которые могут иметь военное назначение.

"Запрет на транзит, который в настоящее время распространяется на товары и технологии двойного назначения, экспортируемые из ЕС в третьи страны через территорию Россию, будет расширен на все товары, которые могут быть использованы на поле боя", - сказано в документе.

Кроме того, согласно заявлению, ЕС также запрещает на своей территории гражданам России занимать руководящие посты в компаниях, в частности, связанных с предоставлением россиянам услуг криптокошельков.

Помимо этого, ограничения вводятся на "предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного дизайна и производства".