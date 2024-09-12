В Армении начинается сбор подписей для референдума о вступлении в ЕС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении на очередном заседании 11 сентября одобрила начало сбора подписей для проведения референдума о вступлении страны в Европейский союз.

Комиссия удовлетворила заявление 51 гражданина о формировании инициативной группы для предложения законопроекта "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз" в порядке гражданской инициативы.

Уполномоченным представителем инициативной группы назначен представитель проевропейской партии "Республика" Артак Зейналян. Председатель ЦИК Ваагн Овакимян подтвердил, что инициативная группа предоставила все необходимые документы, предусмотренные законом "О референдуме".

Сбор подписей, необходимых для вынесения законопроекта на референдум, будет проводиться в течение 60 дней после регистрации инициативной группы. Срок сбора подписей установлен с 16 сентября по 14 ноября 2024 года включительно.

ЦИК также утвердила форму удостоверений для членов гражданской инициативы и уполномоченного представителя.

Инициатива проведения референдума была выдвинута тремя политическими силами: Европейской партией Армении, партией "Республика" и партией "За Республику".