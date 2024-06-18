Последнее обновление: 18.06.2024 11:05

Белорусский рубль активно укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 июня 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,81 копейки или 0,57%, до 3,1824 рубля при объеме торгов $0,9млн.

Результты торгов по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,05 копейки или 0,29% до 3,5978 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 272,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 7,24 копейки или 1,66%, до 4,2891 рубля за 10 юаней при объеме торгов 48,9 млн. юаней.

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