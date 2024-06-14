Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 14 июня 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,37 копейки или 0,12%, до 3,2008 рубля при объеме торгов $4,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,66 копейки или 0,18% до 3,5876 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 870 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,55 копейки или 0,58%, до 4,3845 рубля за 10 юаней при объеме торгов 99,5 млн. юаней.