Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 июня 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,05 копейки или 0,02%, до 3,1594 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,41 копейки или 0,11% до 3,7606 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 3374,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,66 копейки или 0,62%, до 4,3052 рубля за 10 юаней при объеме торгов 194 млн. юаней.