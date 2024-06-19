Белорусский рубль активно укрепляется к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 19 июня 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 2,49 копейки или 0,78%, до 3,1610 рубля при объеме торгов $0,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 4,75 копейки или 1,32% до 3,6522 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 110,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 6,33 копейки или 1,48%, до 4,2008 рубля за 10 юаней при объеме торгов 100,5 млн. юаней.