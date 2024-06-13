Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 0,5% до 13% с 14 июня. Эта информация прозвучала на брифинге после решения правления по монетарной политике.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года", - заявил глава НБУ Пышный, которого цитируют украинские СМИ.

Учитывая все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики, чтобы поддержать восстановление экономики.

После длительного периода снижения инфляция осталась неизменной в апреле и лишь незначительно выросла в мае - до 3,3% в годовом измерении.

Однако фундаментальное инфляционное давление соответствовало апрельскому прогнозу НБУ - базовая инфляция составила 4,4%, оставаясь в пределах целевого коридора уже более чем полгода.

Учитывая баланс рисков, все еще сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий, правление НБУ решило снизить учетную ставку на 0,5 п. п. до 13,0%