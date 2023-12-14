Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 15%

Национальный банк Украины 14 декабря принял решение снизить учетную ставку с 16% до 15%.

"Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что инфляция в ноябре снизилась до 5,1%, даже несколько быстрее, чем ожидалось.

"Учитывая успешную адаптацию участников рынка к новому курсовому режиму, дальнейшее снижение инфляции и улучшение инфляционных ожиданий, правление НБУ решило снизить учетную ставку, а также другие процентные ставки по своим операциям на 1 п. п", - отмечается в пресс-релизе.

Так, с 15 декабря 2023 года учетная ставка, а вместе с ней и ставка по основной операции НБУ по размещению депозитных сертификатов овернайт устанавливаются на уровне 15%. На 1 п. п. будут снижены также другие ставки: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам - до 19%; ставка по кредитам рефинансирования - до 21%.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики состоится 25 января 2024 года.