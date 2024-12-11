Крупнейшие банки Украины ужесточили лимиты на исходящие переводы

Крупнейшие банки Украины подписали меморандум, который устанавливает ограничения на исходящие переводы при отсутствии документального подтверждения доходов. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, новые правила утвердили monobank, Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, Правэкс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Универсал Банк. Меморандум открыт для подписания.

Для клиентов высокого уровня риска лимит составит 50 тыс. гривен. Для клиентов среднего и низкого уровня риска: с 1 января 2025 года — до 150 тыс. гривен в месяц, с 1 июня — до 100 тыс. гривен в месяц.

Ограничения затронут все переводы, в том числе по реквизитам IBAN.

Банки-участники установят ограничение на количество счетов в одной валюте на одного клиента — не более трех, если источники доходов не подтверждены. Это не касается депозитных, кредитных счетов и счетов для программ господдержки.

Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов.

Кроме того, банки будут проверять переводы физлиц и ФОП с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.

Нацбанк Украины с 1 октября 2024 года ввел лимит 150 тыс. гривен в месяц на исходящие P2P-переводы между физлицами. Он будет действовать до 1 апреля 2025 года.