Нацбанк Украины настаивает на приватизации самого прибыльного в стране Приватбанка

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко настаивает на приватизации национализированного Приватбанка, который ранее принадлежал Игорю Коломойскому.

Об этом он сказал в опубликованном в понедельник интервью украинскому изданию «Левый берег».

«Я являюсь убежденным сторонником приватизации государственных банков. Государство все еще не является эффективным собственником. А относительно Приватбанка, то его тоже надо продавать», - отметил руководитель Центробанка, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что для приватизации банка «нужен ряд шагов» со стороны менеджмента этого финучреждения, в первую очередь, разрешения судебных споров, в которых он фигурирует, поскольку банк не будет вызывать интерес у серьезного инвестора в ситуации, когда «количество судов вокруг него измеряется сотнями в украинских или иностранных юрисдикциях». Сейчас, уточнил он, НБУ ведет 84 судебных спора относительно Приватбанка.

Шевченко добавил, что в Центробанке «видели признаки внешней заинтересованности относительно Приватбанка», за чем, не исключает он, могли стоять его экс-собственники.

Глава регулятора напомнил, что государство только с 2014 вложило в госбанки по меньшей мере 222 млрд гривен (около 8,2 млрд долл). В то же время в качестве дивидендов правительство получило от госбанков 58 млрд гривен (около 2,2 млрд долл), из них 55 млрд гривен (больше 2 млрд долл) было оплачено одним банком - Приватбанком, на капитализацию которого было потрачено 155 млрд гривен (5,8 млрд долл). «Остальные государственные банки выплатили лишь 2,6 млрд гривен (96,3 млн долл) дивидендов», - констатировал Шевченко.

В декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка правительство страны приняло решение национализировать крупнейшую финорганизацию на Украине. Бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица подали в различные суды иски с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. Международный валютный фонд ранее требовал от властей Украины не допустить возвращение Приватбанка прежним владельцам в качестве условия предоставления дальнейших кредитов.