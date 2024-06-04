Лукашенко подписал очередной указ о господдержке неплатежеспособных предприятий

Лукашенко указом №217 от 1 июня 2024 года утвердил очередной пакет мер «в целях закупки техники и оборудования неплатежеспособными организациями, а также погашения задолженности по договорам финансовой аренды».

Документом поручено ОАО «Промагролизинг» за счет кредитов Банка развития осуществить в 2024 году закупку техники и оборудования для последующей их передачи по договорам финансовой аренды неплатежеспособным организациям по строительству и эксплуатации мелиоративных систем в сумме до 26,7 млн. рублей; неплатежеспособным организациям агропромышленного комплекса - в сумме до 81,1 млн. рублей.

Витебскому облисполкому предписано осуществить в 2024 году эмиссию облигаций на сумму не более 34,5 млн. рублей со сроком обращения по 31 декабря 2025 года и доходностью 2/3 ставки рефинансирования НБ РБ. Указанные облигации будут передаваться ОАО «Промагролизинг» в качестве погашения задолженности предприятий Витебской области перед ОАО «Промагролизинг».