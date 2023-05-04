Последнее обновление: 04.05.2023 13:23

Совмин РБ утвердил ограничения по выручке в целях поддержки малого бизнеса

Совмин Беларуси постановлением №228 от 5 апреля 2023 года установил предельные значения выручки без учета налога на добавленную стоимость за 2022 год в целях оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Согласно документу, за государственной финансовой поддержкой в 2023 году могут обратиться индивидуальные предприниматели, выручка которых в 2022 году не превысила 525 тыс. рублей; микроорганизации – 3843 тыс. рублей; малые организации – 14 500 тыс. рублей.

Для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области предельный размер установлен на уровне 28 108 тыс. рублей.

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