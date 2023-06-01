Власти Беларуси ограничили Банку развития объем гарантий для МСБ

Совмин и Нацбанк Беларуси установили лимит выдаваемых Банком развития банковских гарантий для поддержки занимающихся экспортом субъектов малого и среднего бизнеса, следует и з совместного постановления Совмина и Нацбанк №352/10 от 31 мая 2023 года.

«Установить на 2023 год лимит выдаваемых открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» банковских гарантий на цели оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспорт товаров (работ, услуг), в сумме 10 млн. рублей», - говорится в документе.