Минэкономики РБ оценило на «троечку» половину реализуемых госпрограмм

Минэкономики РБ на «троечку» (по 5-балльной системе) оценило эффективность половины реализованных в стране в 2021-22 годах госпрограмм.

Об этом сегодня сообщила замминистра экономики Татьяна Бранцевич на заседании президиума Совмина РБ. Эффективность госпрограмм оценивалась постоянной межведомственной комиссией.

«В результате 3 госпрограммы признаны высокоэффективными, 11 – эффективными, 15 – среднеэффективными. Низкоэффективных программ нет», - доложила Бранцевич.

«На реализацию 29 госпрограмм в 2021-2022 направлено более 250 млрд. рублей, из них треть – бюджетные средства», - проинформировала чиновник.