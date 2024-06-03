Партия президента Сербии побеждает на местных выборах

Правящая партия Сербии по предварительным результатам победила оппозицию в воскресенье на выборах в городской совет Белграда и других городах страны, сообщает PTC.

За альянс во главе с лояльной к президенту Сербии Александру Вучичу Сербской прогрессивной партией (SNS) больше всего проголосовали в Белграде, Нише и Новом Саде, а также в большинстве городов и муниципалитетов.

Согласно неофициальному подсчету голосов, проведенному социологическими компаниями CESID и Ipsos, SNS получил 52,9% голосов в столице. Сам Вучич уже объявил о победе SNS на местных выборах, информирует N1.

"Мы имели большинство в Белграде даже после декабрьских выборов, но мы чувствовали, что это недостаточно для легитимности, потому что некоторые не хотели создавать коалицию с нами. Теперь вместо 54 мандатов у нас будет 62-63", – сказал он.

Напомним, в сербской столице Белграде проводились повторные выборы, которые были назначены после выявленных нарушений во время голосования 17 декабря.

Официальные результаты досрочных выборов в Сербии, которые состоялись 17 декабря 2023 года, показали, что партия президента Александара Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и с меньшим перевесом получила большинство на муниципальных выборах в Белграде.

Оппозиция, объединенная в блок "Сербия против насилия", призвала расследовать нарушения и провести повторные выборы в столице Белграде, где обнаружила многочисленные фальсификации, а также собирала тысячи людей на акции протеста.