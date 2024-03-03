Последнее обновление: 03.03.2024 10:15

Сербия проведет повторные выборы в столице после обвинений в фальсификациях

Сербские власти объявили о проведении повторного голосования на выборах в столице Белграде на фоне обвинений в фальсификациях.

После встречи с правящей Сербской прогрессивной партией (SNS) исполняющий обязанности мэра города Александар Сапич объявил о новом голосовании в Белграде.

В то же время он отрицал, что это связано с обвинениями в фальсификациях или с тем, что SNS не смогла получить большинство мест в городском совете столицы, описав это решение как повышение "планки (легитимности)".

"Мы приняли решение, которое работает не в нашу пользу, но мы не боимся", – сказал Сапич.

Ранее в субботу президент Сербии Александар Вучич обратился к SNS с просьбой о проведении повторных выборов.

Это решение приветствовал оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN). Добрица Веселинович, представитель Зелено-левого фронта, входящего в состав SPN, назвал его "победой" всей оппозиции и тех, кто "снимал и фотографировал фальсификации" во время декабрьского голосования.

По его словам, теперь оппозиция будет бороться за улучшение способа проведения голосования.

Консервативная коалиция NADA также приветствовала повторные выборы, надеясь, что они станут способом решения политического и институционального кризиса в стране.

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