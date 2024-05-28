Евросоюз ввел санкции против России за нарушение прав человека

Министры иностранных дел стран-членов ЕС приняли новый санкционный режим против лиц, ответственных за нарушение прав человека в России, и утвердили первые санкции в его рамках.

Совет ЕС утвердил создание нового санкционного режима в ответ на систематические репрессии, которые осуществляют российские власти против нелояльных к режиму. С таким предложением выступил главный дипломат Евросоюза после смерти в заключении критика Путина Алексея Навального.

Кроме возможности персональных санкций, санкционный режим предусматривает ограничения на экспорт в Россию оборудования и технологий, которые могут использоваться для репрессий, слежки и прослушивания.

В рамках нового режима сразу утвердили санкции против одного юридического и 19 физических лиц.

Под санкции попала Федеральная пенитенциарная служба РФ как ведомство, ответственное за положение в тюрьмах.

Среди физических лиц, попавших под санкции – прокуроры и представители российской судебной системы, которые играли ведущую роль в осуждении Навального и заключении по надуманным обвинениям известного российского правозащитника Олега Орлова и художницы Александры Скочиленко.