ЕС допускает санкции против судов, перевозящих военное оборудование из Северной Кореи

Еврокомиссия, как ожидается, предложит ввести санкции против судов, доставляющих в Россию северокорейское военное оборудование, а также против танкеров, нарушающих установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в руководстве ЕС, в 14-й пакет санкций против Москвы, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину, планируется включить 40 компаний.

Среди них — российские компании, закупающие оборудование для военных нужд, а также компании из третьих стран, поставляющие России электронику, полупроводники и микросхемы военного назначения.